Wintersportler zieht es auch nach Frühlingsanfang an Skilifte im Thüringer Wald

Suhl - Auch nach dem kalendarischen Frühlingsanfang hat es hart gesottene Skifahrer am Wochenende nochmals an die wenigen geöffneten Skilifte im Thüringer Wald gezogen.

Die Pisten seien stabil und gut befahrbar, hieß es. Zumindest in den nächsten Tagen sollen die Nächte nach den Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) frostig bleiben. Das offizielle Saisonfinale in Steinach ist erst für den 16. März geplant.

Am Wochenende konnten sie sich auf den Skihängen in Schmiedefeld, Heubach bei Masserberg, Steinach und in Oberhof tummeln, wie der Regionalverbund Thüringer Wald mitteilte.

Nutzbar waren in diesem Winter nur die wenigen mit Kunstschnee belegten Skipisten, die Mehrheit der Skilifte blieb geschlossen. Auch Langläufer, die auf Naturschnee gehofft hatten, schauten fast die ganze Saison in die Röhre. Nur in der Skihalle Oberhof war Langlauf möglich.

In der kommenden Woche geht es laut DWD deutlich in Richtung Frühling. Schon am Montag sollen die Temperaturen im Flachland teils in den zweistelligen Bereich klettern. Am Dienstag kann es bis zu 13 Grad Celsius, am Mittwoch kann es bis zu 15 Grad warm werden.