16.08.2024 17:03 Statistisch jede Minute einmal geblitzt: Autofahrer pfeifen auf Tempolimit

Zahlreiche Verkehrsteilnehmer haben sich am Donnerstagnachmittag in Waltershausen (Kreis Gotha) nicht an die vorgeschriebene Geschwindigkeit gehalten.

Von Christian Rüdiger

Waltershausen - Zahlreiche Verkehrsteilnehmer haben sich am Donnerstagnachmittag im Kreis Gotha nicht an die vorgeschriebene Geschwindigkeit gehalten. Der Polizei gingen zahlreiche Temposünder ins Netz. (Symbolfoto) © dpa/Jan Woitas Wie die Polizei mitteilte, waren bei der Kontrolle in Waltershausen zahlreiche Autofahrer viel zu schnell unterwegs. Bei der einstündigen Überwachung des Verkehrs zwischen den beiden Ortsteilen Schnepfenthal und Wahlwinkel löste die Radarfalle insgesamt 60 Mal aus. Statistisch gesehen wurde somit jede Minute ein Temposünder geblitzt. Am eiligsten hatte es hierbei ein Verkehrsteilnehmer, der mit satten 120 km/h durch die 80er-Zone rauschte. Der Großteil der Autofahrer hielt sich allerdings an die vorgeschriebene Geschwindigkeit. Laut Polizei waren während der Tempokontrolle insgesamt 650 Autos vorbeigefahren.

Titelfoto: dpa/Jan Woitas