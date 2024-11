Streit mit Softairpistole: Drei Männer verletzt - einer davon schwer

Gotha - Drei Männer sind bei einer Auseinandersetzung in Gotha zum Teil schwer verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilte, griffen sich die Beteiligten in dem Streit mit Holzstücken, einem Radkreuz sowie einer Softairpistole an. (Symbolbild) © Bodo Schackow/dpa

In dem Streit griffen sich die Beteiligten mit Holzstücken, einem Radkreuz sowie einer Softairpistole an, wie die Polizei mitteilte.

Demnach gerieten mehrere Menschen am Montagabend in Streit. Ein 44-Jähriger erlitt dabei schwere Verletzungen und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.