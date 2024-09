23.09.2024 09:16 Tausende offene Haftbefehle: Großfahndung in Thüringen geplant

Angesichts zahlreicher nicht vollstreckter Haftbefehle in Thüringen gab es in der Vergangenheit landesweite Fahndungstage. Die Polizei will das wiederholen.

Erfurt - In Thüringen gibt es Tausende offene Haftbefehle. Die Polizei will in Zukunft eine große Anzahl der offenen Haftbefehle vollstrecken. (Symbolfoto) © 123RF/flynt Nach Angaben des Landeskriminalamtes (LKA) waren zum Stichtag 1. Juli fast 3000 Haftbefehle im Freistaat nicht vollstreckt. Dabei können sich mehrere auf einen Menschen beziehen. Die Polizei plane deshalb eine weitere Großaktion zur Fahndung. Wann eine solche weitere Großaktion ansteht, erklärten die Beamten aus taktischen Gründen nicht. Die sogenannten Landesfahndungstage hätten in der Vergangenheit zur Vollstreckung vieler offener Haftbefehle geführt, sagte eine LKA-Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Thüringen Hund läuft nachts allein durch die Stadt: Ausgebüxte Dackeldame begeistert Polizei "Aufgrund der positiven Arbeitsergebnisse werden die Landesfahndungstage auch zukünftig in regelmäßigen Intervallen durchgeführt", hieß es. Vor zwei Jahren beispielsweise waren zwischen Anfang Juni und Anfang Juli fast 650 derartige Vollzugsanordnungen gegen etwa 540 Männer und Frauen vollstreckt worden. Haftbefehle werden unter anderem ausgestellt, wenn Bußgelder oder Geldstrafen nicht bezahlt werden oder Verurteilte ihre Gefängnisstrafe nicht antreten.

