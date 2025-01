Temperaturen setzen Langlaufstrecken zu: Von 96 Kilometern auf einstelligen Wert

Suhl - Am Wochenende wurden die ersten Langlaufstrecken im Thüringer Wald präpariert. Aber die Freude währte für Wintersportfans nur kurz.

Wie der Regionalverbund Thüringer Wald mitteilte, ist derzeit nur noch ein Kilometer an Langlaufstrecken präpariert.

Am Wochenende waren noch 96 Kilometer Langlaufstrecken präpariert. Vier Liftanlagen seien aber weiter geöffnet. Am Donnerstag beginnen in Oberhof die Wettkämpfe beim Biathlon-Weltcup.