Thüringen ist weiterhin Spitzenreiter bei Studenten-Wohnheimplätzen!

Thüringen bleibt deutschlandweit Spitzenreiter beim Angebot von Wohnheimplätzen für Studenten. © Martin Schutt/dpa

Die Unterbringungsquote wird dem Studierendenwerk (STW) und dem Wissenschaftsministerium zufolge unverändert bei knapp 17 Prozent liegen.

"Damit belegt das Studierendenwerk wie schon seit Jahren Platz eins im Bundesvergleich aller 57 Studierendenwerke", sagte ein Ministeriumssprecher unter Verweis auf Zahlen des Deutschen Studierendenwerks. Die Nachfrage sei auch wegen der vergleichsweise günstigen Mieten weiterhin sehr hoch.



Aktuell unterhält das Studierendenwerk in Thüringen nach eigenen Angaben 8000 Wohnheimplätze in 71 Wohnanlagen. Die Warmmiete liege im Schnitt bei 245 Euro. Die mit Abstand meisten Wohnheimplätze gibt es demnach in Jena, dort stünden rund 3000 Plätze zur Verfügung. Das kleinste Wohnungsangebot hält mit 218 Plätzen das Studierendenwerk in Nordhausen bereit.