Parkausweise für Anwohner werden teurer: Wo man deutlich mehr bezahlen muss

In mehreren Thüringer Städten sind die Anwohnerparkgebühren gestiegen.

Von Marie-Helen Frech

Erfurt/Jena/Gotha/Weimar - In Jena müssen Anwohner für einen Parkausweis deutlich tiefer in die Tasche greifen als zuvor. Auch in anderen Thüringer Städten zeichnet sich ab, dass Anwohnerparkgebühren steigen werden.



Die Preise für einen Anwohnerparkausweis sind in mehreren Thüringer Städten gestiegen. (Symbolfoto) © Jonas Walzberg/dpa Seit Februar müssen Anwohner in Jena für einen entsprechenden Parkausweis 120 Euro im Jahr zahlen. Vorher verlangte die Stadtverwaltung 30,70 Euro. Das entsprach einer lange gültigen gesetzlichen bundesweiten Obergrenze, die inzwischen aber aufgehoben wurde. In Thüringen dürfen nun Kommunen selbst die Höhe der Gebühr festlegen. 1727 Anwohnerparkausweise seien aktuell in Jena ausgestellt. Ob die seit Februar geltende, höhere Gebühr in Zukunft Einfluss auf die Zahl nehmen werde, konnte die Stadtverwaltung nicht sagen. In Gotha wurde die Gebühr bereits zum Jahresbeginn hochgesetzt. Dort zahlen Anwohner inzwischen 7,50 Euro im Monat, also 90 Euro für ein Jahr. "Viele Jahre lang waren die Gebühren niedrig und spiegelten weder die tatsächlichen Kosten für die Verwaltung noch die wachsenden Herausforderungen im Parkraum wider", heißt es aus der dortigen Verwaltung.

In Gera wurden die Gebühren für Anwohnerparkausweise bereits angehoben

Bereits Anfang 2023 hatte Gera die Gebühr auf 90 Euro pro Jahr angehoben. Die Stadt habe sich zu dem Schritt entschieden, um den Haushalt zu verbessern. Allerdings ging dort auch die Zahl der ausgestellten Bewohnerparkausweise zurück: Aktuell liegt sie bei etwa 1800, wie es aus dem Ordnungsamt heißt. Vor der Erhöhung im Jahr 2022 seien es rund 2300 Ausweise gewesen.

