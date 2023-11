Sonne, Wolken und kalte Nächte prägen das Wochenende in Thüringen

Erfurt - Das erste November-Wochenende in Thüringen wird angenehm mit einem Mix aus Sonne aus Wolken.

Das Jahr 2023 befindet sich auf der Zielgeraden, die Sonne zeigt sich aber weiterhin. (Symbolfoto) © Thomas Warnack/dpa

Zum Ausklang der Arbeitswoche zeigt sich vor allem zu Beginn die Sonne. Im Tagesverlauf nehmen allerdings die Wolken wieder zu, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Die Höchsttemperaturen liegen bei zehn bis 13 Grad, im Bergland wie gewohnt etwas tiefer bei vier bis zehn Grad.

In der Nacht zum Samstag ist der Himmel bewölkt, Regen fällt jedoch nicht. Die Temperaturen sinken auf sechs bis vier Grad, im Bergland nähern sie sich sogar dem Gefrierpunkt.

Nach einer kalten Nacht startet der Samstag mit viel Sonne. Zum Nachmittag ziehen aber vermehrt Wolken auf. Am Abend kann es sogar regnerisch werden. Die Tageshöchstwerte (neun bis 13, im Bergland bei fünf bis neun Grad) sind nahezu identisch mit denen vom Freitag. Etwas ungemütlicher ist die Prognose in den Kammlagen. Dort kann es zu Sturmböen kommen, erklärte der DWD.

In der Nacht zum Sonntag bleibt es stark bewölkt, örtlich kann sogar etwas Regen fallen. Die Temperaturen sinken auf neun bis fünf, im Bergland auf bis zu zwei Grad. Stürmisch bleibt es weiterhin in den Kammlagen. Zum Ende der ersten November-Woche in diesem Jahr dominieren dann viele Wolken und Regen.