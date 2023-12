Von wegen ruhige Weihnachten: Teilweise Hochwasser an Heiligabend erwartet

Große Regenmengen sorgen in Thüringen über Weihnachten für Hochwassergefahr. (Symbolfoto) © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

"Die Niederschlagsmengen fielen heute bislang zwar etwas kleiner aus als erwartet, aber wir rechnen damit, dass am Nachmittag einige Pegel die Meldestufe 2 erreichen", sagte der Sprecher des Landesamts für Umwelt, Nils Fröhlich, mit Blick auf die Situation am Samstag.

Im Laufe der Nacht seien sogar Höchststände an mehreren Pegeln denkbar. "Dann ist die Meldestufe 3 erreicht und es liegt ein veritables Hochwasser vor", erklärte Fröhlich.

Bis Samstagmittag hatten zwei Pegel bereits die Meldestufe 1 erreicht: Wasser trat demnach schon an der Unstrut bei Oldisleben im Kyffhäuserkreis über das Ufer. Im Süden Thüringens hatte auch der Pegel "Hinternah an der Nahe" bei Schleusingen (Landkreis Hildburghausen) bis Samstagmittag die erste Meldestufe erreicht.

Auch die Wasserstände am Pegel "Ammern an der Unstrut" bei Mühlhausen (Unstrut-Hainich-Kreis) könnten noch stark in die Höhe gehen, so Fröhlich. In Nordhausen hätten die Behörden vor allem die Entwicklung des Wasserstands der Zorge, die durch die Stadt fließt, im Blick.