Geplante Batterie-Recycling-Anlage in Gera: Bürgerinitiative schlägt Alarm!

In dem geplanten Recyclingpark sollen alte Batterien zerlegt, zerkleinert und getrocknet werden. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa/Montage

Gegen die in Gera geplante Batterie-Recycling-Anlage regt sich weiter Widerstand. Die Bürgerinitiative Gera-Cretzschwitz wandte sich jetzt in einem offenen Brief an den Oberbürgermeister der Ostthüringer Stadt gegen diese Ansiedlung.

Sie reagierte damit auf die Bekanntgabe des öffentlichen Erörterungstermins am 6. November durch das Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz.

Die Initiative sieht unter anderem Umweltbelange im Genehmigungsverfahren nicht ausreichend berücksichtigt und ein unkalkulierbares Risiko bei einem Brand von Batterien.

Das Landesamt als Genehmigungsbehörde will bei dem Erörterungstermin Anfang November die erhobenen Einwände diskutieren.

Ein zunächst für Ende Mai vorgesehener Termin war aufgrund der Vielzahl von Einwänden und Bedenken vorerst abgesagt worden.