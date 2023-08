Thüringer Industrie mit fettem Umsatzplus, aber nur, weil die Preise steigen

Ohne die Preissteigerungen wäre die Thüringer Industrie mit einem deutlichen Minus aus der ersten Jahreshälfte 2023 herausgegangen. (Archivbild) © Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Die Erlöse wuchsen von Januar bis Juni 2023 um 8,3 Prozent auf 19,9 Milliarden Euro, wie das Landesamt für Statistik am Donnerstag mitteilte. Rechnet man die Preisanstiege heraus, stand allerdings ein deutliches Minus von 7,0 Prozent verglichen mit dem Vorjahreszeitraum.

Bei den Exporten mussten die Thüringer Industrieunternehmen sogar ein preisbereinigtes Minus von 10,2 Prozent verkraften. Die Umsätze im Inland sanken hingegen preisbereinigt nur um 4,9 Prozent. Rund ein Drittel ihrer Erlöse erzielten die Thüringer Unternehmen im Ausland.

Deutlich im Plus lagen die Hersteller von elektrischen Ausrüstungen, die ein preisbereinigtes Plus von 23,8 Prozent auswiesen. In der Papierindustrie gingen die Umsätze hingegen preisbereinigt um 17,2 Prozent zurück. Durchschnittlich beschäftigte die Thüringer Industrie im Januar bis Juni 144.387 Menschen und damit 2091 mehr als im Vorjahreszeitraum.