Werk in Thüringen soll schließen: Mitarbeiter wehren sich

Am Standort in Bad Blankenburg wurde gegen die geplante Werksschließung protestiert. (Archivbild) © Melissa Erichsen/dpa

Etwa 100 Arbeitnehmer, aber auch Kommunalpolitiker in der Region beteiligten sich an der Betriebsversammlung im Freien, sagte der Sprecher der Gewerkschaft IG BCE, Kirsten Joachim Breuer, auf Anfrage. "Wir wollen, dass zumindest ein Großteil der Arbeitsplätze erhalten wird und so eine Durststrecke beim Auftragseingang überbrückt wird." Nach Gewerkschaftsangaben sind 185 Arbeitnehmer in dem Werk beschäftigt.

Continental hatte im Januar mitgeteilt, dass es wegen Absatzproblemen in der Kunststofftechniksparte ContiTech Werksschließungen in vier Bundesländern geben werde. Dazu gehört mit dem Werk in Bad Blankenburg auch Thüringen.

An dem Ostthüringer Standort werden Transport- und Förderbänder produziert - auch für die Braunkohleindustrie, aus der in Deutschland ausgestiegen wird. "Uns geht es darum, eine Perspektive für das Werk zu entwickeln", so der IG-BCE-Sprecher.

Nach seinen Angaben gab es ein erstes Gespräch mit dem Arbeitgeber über einen möglichen Interessenausgleich und Sozialplan. Es solle auch Angebote geben, dass Arbeitnehmer an einen anderen Standort des Konzerns in Thüringen wechseln.