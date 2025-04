20-Jähriger kippt Brennspiritus in Feuerschale: Frau in Klinik geflogen

Dermbach - In Dermbach (Wartburgkreis) ist am Samstagabend eine Grillparty aus dem Ruder gelaufen.

Als mehrere Gäste um eine Feuerschale saßen, kippte ein 20-Jähriger Brennspiritus in den Behälter.

Wie die Polizei berichtet, hatten sich mehrere Personen in der Wiesenthaler Straße zu einem Grillabend getroffen.

Die 29-Jährige wurde nach dem schweren Unglück in einem Rettungshubschrauber nach Halle an der Saale in eine Spezialklinik geflogen.