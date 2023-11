20-Jähriger verliert Kontrolle über sein Auto - Unfall mit drei Verletzten!

Sömmerda - Ein junger Mann verlor am Samstagabend im Landkreis Sömmerda die Kontrolle über seinen Ford und geriet in einen Unfall , bei dem er und seine Beifahrer (14 und 16) verletzt wurden.

Der Kleinwagen kam kurz vor dem Bahnsteig auf einem Feld zum Stehen. © Polizeiinspektion Sömmerda

Wie die Thüringer Polizei am Sonntagmorgen mitteilte, ereignete sich der Unfall am gestrigen Abend gegen 19.30 Uhr auf der Bundesstraße 4 von Straßfurt in Richtung Gebesee.

Der 20-Jährige geriet demnach in der Rechtskurve vor dem Bahnübergang Vehra ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und landete links neben dem Gleisbett auf einem angrenzenden Feld.

Mit ihm in dem Ford saßen zwei Jugendliche, 14 und 16 Jahre alt. Alle drei Insassen wurden leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Der Sachschaden an dem Ford und dem Bahnübergang wird auf etwa 11.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme musste die B4 für circa zwei Stunden voll gesperrt werden.