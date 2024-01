Auto landet im Graben: Vier Verletzte - angetrunkener Jugendlicher will Fahrzeug mit Traktor bergen

Erfurt - Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Sömmerda sind vier Menschen verletzt worden. Ein Mitfahrer eines verunglückten Autos soll in der Folge mit einem Traktor versucht haben, das Auto zu bergen.

Ein Jugendlicher soll mit einem Traktor versucht haben, den Wagen zurück auf die Straße zu bringen. (Symbolbild) © 123RF/veremeev

Ein 19-Jähriger ist mit seinem Auto in der Gemeinde Nöda in einen Straßengraben gefahren und dabei schwer, seine drei Mitfahrer leicht verletzt worden.

Einer der Jugendlichen versuchte anschließend in angetrunkenem Zustand mit einem Traktor, das verunglückte Auto aus dem Graben zu ziehen, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Der Fahrer hatte zuvor am Sonntagabend in einer Kurve die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und eine Verkehrsinsel touchiert. Beim Gegenlenken sei er daraufhin in den Graben gefahren. Die genaue Unfallursache war zunächst noch unklar.

Im Auto saßen zudem zwei Mädchen und ein Junge im Alter von 14 bis 16 Jahren. Der Mitfahrer soll dann mit dem Traktor versucht haben, den Wagen zurück auf die Straße zu bringen. Woher er den Traktor hatte, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.