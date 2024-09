Besoffen überschlagen: Autofahrer kracht ungebremst in Schulzaun

Artern - In Artern (Kyffhäuserkreis) hat am Wochenende ein betrunkener Autofahrer einen Unfall verursacht.

Der Autofahrer hatte ordentlich Alkohol im Blut. (Symbolfoto) © Andreas Arnold/dpa

Der Mann war am Sonntagmorgen gegen 6.15 Uhr in der Straße "Am Königsstuhl" quer über den Gehweg gefahren und ungebremst in den Zaun der dortigen Schule gekracht, teilte die Polizei am Montagvormittag mit.

Anschließend überschlug er sich und landete mit seinem Fahrzeug auf dem Dach. Darüber hinaus wurden zwei Bäume entwurzelt. Der Unfallverursacher selbst verletzte sich schwer.

Als die Polizei wenig später am Unglücksort eintraf, stellte sich heraus, dass der Autofahrer betrunken war. Eine vor Ort durchgeführte Alkoholkontrolle zeigte einen Wert von 2,21 Promille an.