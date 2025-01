Böller-Explosion: Mädchen (15) wird ohnmächtig und von Splittern schwer verletzt

Schmölln - Ein explodierender Feuerwerkskörper hat in der Silvesternacht eine 15-Jährige in Schmölln (Altenburger Land) schwer verletzt.

Der Feuerwerkskörper explodierte, als sich die 15-Jährige in der Nähe befand. (Symbolfoto) © Tobias Kleinschmidt/dpa

Wie die Polizei am heutigen Freitag mitteilte, soll die Jugendliche mit weiteren Personen in der Crimmitschauer Straße unterwegs gewesen sein. Anschließend explodierte in ihrer Nähe ein auf der Straße liegender Böller.

Das Mädchen fiel bei der Detonation in Ohnmacht und wurde von Splittern schwer an den Beinen verletzt. Sie musste anschließend in einem Krankenhaus operiert werden.

Darüber hinaus wurden bei der Detonation des Feuerwerkskörpers vier Fenster hinter den heruntergelassenen Rollläden eines Wohnhauses demoliert.

Der bzw. die Täter des gezündeten Böllers flüchteten unerkannt.