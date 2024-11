Drama auf Bundesstraße im Wartburgkreis: Rentner stirbt nach schwerem Unfall

Der 85-Jährige überlebte den schweren Unfall nicht. © Screenshot/Facebook/Freiwillige Feuerwehr Immelborn

Wie die Polizei am Mittwochmorgen erklärte, war der Senior auf der Bundesstraße 19 in Richtung Meiningen unterwegs gewesen.

Auf Höhe der Ausfahrt nach Barchfeld kam der Rentner aus bislang noch unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Er überfuhr daraufhin die Leitplanke und krachte gegen einen Baum.

Der 85-Jährige wurde anschließend per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, dort starb er jedoch an seinen schweren Verletzungen. Die 81-jährige Beifahrerin verletzte sich ebenfalls schwer und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren.