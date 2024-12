Fahranfänger überfährt Huhn: Tier tot, Sachschaden hoch

Bad Berka - Zu einem nicht alltäglichen, aber dennoch traurigen Unfall kam es am Freitagabend in Bad Berka (Weimarer Land).

Das Huhn war unvermittelt auf die Straße gelaufen, der Fahranfänger konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen. (Symbolfoto) © 123rf/taviphoto

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war ein 18-jähriger Autofahrer gegen 22:35 Uhr in der Adolf-Tegtmeier-Allee in Richtung Tonndorfer Straße unterwegs.

Plötzlich überquerte ein Huhn die Fahrbahn und sorgte dafür, dass sich der 18-Jährige erschreckte. Der Fahranfänger versuchte daraufhin dem Tier auszuweichen - allerdings erfolglos.

Er erfasste das Huhn und kam anschließend von der Straße ab. Das Auto des jungen Mannes touchierte danach einen Baum und kam zwischen zwei anderen Bäumen zum Stehen. Am Fahrzeug sowie am gestreiften Baum entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Während der Fahranfänger den Unfall unverletzt überstand, überlebte das Huhn den Zusammenstoß nicht.