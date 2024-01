Fehler beim Überholen: Zwei Opel krachen frontal zusammen, zwei Schwerverletzte

Römhild - Schwerer Verkehrsunfall zwischen zwei Opel am heutigen Mittwoch in Römhild (Landkreis Hildburghausen).

Die Fahrer des beiden Opel wurden schwer verletzt. © NEWS5 / Ittig

Der Crash ereignete sich laut Polizeiangaben auf der Landstraße zwischen Römhild und Haina.

Ein 59-jähriger Opel-Fahrer hatte beim Überholen offenbar den entgegenkommenden Opel eines 70-Jährigen übersehen und war mit ihm frontal zusammengestoßen.

Durch die Wucht des Aufpralls krachte der Opel des 59-Jährigen gegen das Fahrzeug einer 49-Jährigen, die er zuvor überholen wollte.

Mit einem Rettungshubschrauber wurde der schwer verletzte Unfallverursacher anschließend in ein Krankenhaus geflogen. Der 70-Jährige im entgegenkommenden Opel zog sich ebenfalls schwere Verletzungen zu und wurde in einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.