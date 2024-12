Gegen Hauswand gekracht: Mercedes-Fahrer verunglückt an Kreuzung

Weimar - Am Freitagmorgen hat ein Mercedes-Fahrer in Weimar einen Unfall gebaut.

Die Polizei will die Umstände des Unfalls klären. © Johannes Krey - JKFOTOGRAFIE & TV

Der Autofahrer war gegen 5.20 Uhr im Kreuzungsbereich der Buttelstedter Straße und der Nordstraße aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Briefkasten und einen Zaun gefahren.

Anschließend krachte er mit der Hauswand eines an der Kreuzung befindlichen Wohnhauses zusammen, teilte die Polizei mit. Der Mercedes kippte im Anschluss um und blieb auf die Fahrerseite liegen.

Der 59-Jährige konnte nach dem Unfall sein Auto eigenständig verlassen. Er wurde in der Folge bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes von der Feuerwehr betreut. Danach wurde der leicht verletzte Mann von den Rettungskräften in das Krankenhaus in Weimar gebracht.

Wie sich herausstellte, hatte der 59-Jährige betrunken hinterm Steuer gesessen. Ein durchgeführter Alkoholtest zeigte einen Wert von 0,8 Promille an.