Handbremse vergessen: Lkw kracht in Wohnhaus

In Holzthaleben (Kyffhäuserkreis) ist am Freitag ein Lkw in ein Haus gekracht.

Holzthaleben - In Holzthaleben (Kyffhäuserkreis) ist am Freitag ein Lkw in ein Haus gekracht. Das Haus wurde stark zerstört. © THW Sondershausen/Silvio Dietzel Der Lkw-Fahrer hatte einen Sattelzug in der Holzthalebener Kahrstraße geparkt, um Ware auszuliefern. Dabei vergaß der 34-Jährige allerdings, die Handbremse des Lastwagens anzuziehen. Das Fahrzeug rollte daraufhin zurück und prallte mit der Laderampe in ein angrenzendes, aber zurzeit nicht bewohntes, Haus. Neben der Polizei wurden auch die Feuerwehr sowie das Technische Hilfswerk Sondershausen über den Unfall informiert. Die Einsatzkräfte stellten unter anderem Stützträger auf, um das einsturzgefährdete Gebäude zu sichern. Ein Statiker soll das Haus nun überprüfen. Mit Stützträgern wurde das Gebäude gesichert. © THW Sondershausen/Silvio Dietzel Zur Höhe des entstandenen Sachschadens konnten noch keine Aussagen getroffen werden.

