Junge Transporter-Fahrerin überrollt 83-Jährige beim Rückwärtsfahren

Rudolstadt - In Rudolstadt ist am Mittwochnachmittag eine Rentnerin von einem Transporter erfasst worden.

Ein Hubschrauber flog die Schwerverletzte in eine Klinik. (Symbolfoto) © Bodo Schackow/dpa

Eine 20-Jährige war im Bereich der Geschwister-Scholl-Straße mit einem Transporter unterwegs und hatte den Rückwärtsgang eingelegt.

Während des Rückwärtsfahrens kam es dann zu einem Zusammenstoß mit einer Fußgängerin. Die 83-Jährige wurde dabei vom Fahrzeug überrollt und schwer verletzt, teilte die Polizei am Donnerstagvormittag mit.

Die Seniorin wurde anschließend in einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Um den Unfall zu rekonstruieren, wurde ein Gutachter an den Unglücksort bestellt.