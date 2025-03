18.03.2025 08:28 Lok bei Bauarbeiten entgleist: Heftige Auswirkungen auf Zugverkehr

Am Bahnhof in Seebergen, einem Ortsteil von Drei Gleichen (Kreis Gotha), ist bei Bauarbeiten in der Nacht zu Dienstag eine Lok entgleist.

Von Christian Rüdiger

Drei Gleichen - Am Bahnhof in Seebergen, einem Ortsteil von Drei Gleichen (Kreis Gotha), ist bei Bauarbeiten in der Nacht zu Dienstag eine Lok entgleist. ICE-Züge müssen wegen der entgleisten Lok umgeleitet werden. (Symbolfoto) © Stefan Sauer/dpa Laut Angaben der Bundespolizei wurde hierbei eine Weiche beschädigt, weshalb die Strecke zwischen Erfurt und Gotha nicht befahrbar ist. Wie die Deutsche Bahn erklärte, ist die Strecke seit 0.45 Uhr gesperrt. Es kommt zu Beeinträchtigungen im Fernverkehr. Die ICE und IC-Züge zwischen Erfurt und Frankfurt am Main werden über Würzburg umgeleitet. Es kommt zu Verspätungen von etwa 40 Minuten. Die IC-Züge von Gera und Leipzig nach Köln fahren über Nordhausen und Leinefelde. Hier müssen Reisende mit Verspätungen von bis zu 100 Minuten rechnen. Einzelne Züge fallen aus. Die entgleiste Lok soll von einem sogenannten Havariezug geborgen werden, teilte die Bundespolizei mit. Bis zum Mittag soll die Störung laut Bahn voraussichtlich behoben sein.

Titelfoto: Stefan Sauer/dpa