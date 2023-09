Motorrad kracht mit VW zusammen: Biker sowie Mutter und Tochter verletzt

Sondershausen - Zwischen Bad Frankenhausen und Sondershausen (Kyffhäuserkreis) sind bei einem Unfall am Sonntagabend mehrere Menschen verletzt worden.

Die alarmierten Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um die verletzten Personen. © Silvio Dietzel

Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, waren zwei Motorradfahrer von Bendeleben in Richtung Berka unterwegs gewesen.

In einer Linkskurve geriet einer der Biker auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden Volkswagen Passat zusammen. Der 50-jährige Motorradfahrer verletzte sich schwer und wurde in einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Die 38-jährige Autofahrerin sowie ihr neunjähriges Kind zogen sich den Angaben nach leichte Verletzungen zu. Der zweite Motorradfahrer stürzte bei dem Unfall auch, blieb allerdings unverletzt. Zur Rekonstruktion des Unglücks wurde ein Gutachter an den Einsatzort bestellt. Die Landstraße war im Unfallbereich stundenlang gesperrt.