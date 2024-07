Radfahrer knallt mit Auto zusammen: Sanitäter können ihm nicht mehr helfen

Bottendorf - Im Kyffhäuserkreis ist am Montagnachmittag ein Radfahrer nach einem Unfall gestorben.

Der 59-Jährige überlebte den Zusammenstoß nicht. (Symbolfoto) © 123Rf/tspider

Der 59-Jährige war aus bislang noch ungeklärten Gründen gegen 14.40 Uhr zwischen Bottendorf und Schönewerda mit einem Auto zusammengekracht, teilte die Polizei mit.

Während der Autofahrer leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht wurde, erwischte es den Biker deutlich heftiger. Er verletzte sich so schwer, dass er noch am Unglücksort verstarb.

Um den Unfallhergang zu rekonstruieren, wurde ein Gutachter eingeschaltet.

Neben Polizei und Rettungsdienst waren auch die Feuerwehr sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz.