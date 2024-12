Nach tödlichem Rad-Unfall: Autofahrer ignorieren Polizei-Absperrung

Ichtershausen - In Ichtershausen (Ilm-Kreis) ist am Montagnachmittag eine 85-jährige Radfahrerin nach einem Unfall gestorben.

Die 85-jährige Radfahrerin hatte beim Abbiegen offenbar die entgegenkommende Opel-Fahrerin übersehen und war mit ihr zusammengestoßen. (Symbolfoto) © 123rf/grazvydas

Wie die Polizei mitteilte, wollte die Seniorin nach links abbiegen und hatte hierbei einen entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten Opel übersehen.

Die Radfahrerin wurde bei dem Frontalzusammenstoß auf das Auto und anschließend auf die Straße geschleudert. Danach blieb sie mit schweren Kopfverletzungen auf dem Asphalt liegen. Laut Polizeiangaben habe die 85-Jährige keinen Helm getragen.

Die Rentnerin wurde in der Folge per Rettungswagen ins Helios-Klinikum nach Erfurt gebracht. Dort starb sie dann an ihren schweren Verletzungen. Die 43-jährige Opel-Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt.