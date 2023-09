Renault E-Tech geht nach Unfall in Flammen auf: Fahrer schwer verletzt

Mellingen - Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Montagabend auf der B87 im Weimarer Land abgespielt.

Am Renault entstand wirtschaftlicher Totalschaden. © Johannes Krey - JKFOTOGRAFIE & TV

Der Fahrer eines Renault Capture E-Tech war gegen 19.20 Uhr kurz vor dem Ortseingang Mellingen verunglückt.

In einer langgezogenen Linkskurve war er am Kurvenausgang aus bislang noch unbekannten Gründen von der Fahrbahn abgekommen und in den angrenzenden Straßengraben gefahren.

Dort krachte das Fahrzeug mit einem Wasserauslass zusammen und kam zum Stehen. Nach der Kollision fing der Renault Feuer.

Der Fahrer verletzte sich schwer, konnte sich allerdings noch eigenständig aus dem Auto über die Fahrerseite retten. Zeugen eilten dem Mann zu Hilfe und brachten in auf ein angrenzendes Feld. Kurze Zeit später stand das Hybridfahrzeug in Vollbrand.

Der Renault-Fahrer wurde anschließend in das Klinikum nach Bad Berka gebracht.