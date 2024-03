14.03.2024 08:36 Rentner steht zu nah an Gleisen: Volkswagen von Güterzug erfasst

An einem Bahnübergang in Rudolstadt wurde am Mittwochnachmittag in Volkswagen von einem Güterzug erfasst.

Von Christian Rüdiger

Rudolstadt - An einem Bahnübergang in Rudolstadt wurde am Mittwochnachmittag in Volkswagen von einem Güterzug erfasst. Wegen der Kollision fielen anschließende Regionalzüge aus. (Symbolfoto) © Stefan Eberhardt – medien-partner.net​ Wie die Polizei mitteilte, war der 85-jährige Fahrer aus Unachtsamkeit zu weit in Richtung der Bahngleise gefahren. Als sich die Schranke absenkte, bemerkte der Rentner seinen Fehler und wollte zurücksetzen. In diesem Moment rollte jedoch ein Güterzug heran, der in Richtung Saalfeld unterwegs war. Laut Angaben der Feuerwehr hatte der Lokführer das Manöver des Seniors bemerkt und eine Gefahrenbremsung eingeleitet. Ein Zusammenstoß mit dem VW konnte jedoch nicht mehr verhindert werden. Für den 85-Jährigen und seine Beifahrerin endete der Unfall glimpflich. Sie wurden nur leicht verletzt. An dem mit Benzin gefüllten Güterzug entstand kaum Schaden. Die Polizei spricht in diesem Fall von einem Sachschaden von 50 Euro. Thüringen Unfall Auto in Südthüringen verunglückt: Zwei Verletzte - darunter eine 17-Jährige! Außerdem musste Rudolstädter Breitscheidstraße Ecke Bahndamm wegen der Kollision gesperrt werden. Regionalzüge fielen unter anderem aus. Nach Angaben der Saale Bahn konnte kurzfristig kein Ersatzverkehr für Reisende eingerichtet werden. Den entstandenen Sachschaden am VW schätzt die Polizei auf 2500 Euro.

