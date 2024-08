Schwerer Crash auf Landstraße: Drei Kinder und ihre Mütter verletzt

Für Personen wurden bei dem folgenschweren Unfall verletzt. (Symbolfoto) © Montage: dpa/Arne Dedert, dpa/Boris Roessler

Wie die Polizei erklärte, war eine 33-Jährige am Montagabend gegen 18.15 Uhr mit ihrem Audi auf der Strecke von Mellenbach kommend in Richtung Abzweig Döschnitz unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt kam ihr eine ebenfalls 33-Jährige in ihrem Skoda entgegen.

Die Audi-Fahrerin geriet in der Folge im Kurvenbereich auf die Gegenfahrbahn und krachte dort mit der 33-Jährigen zusammen. Der Skoda der Frau wurde daraufhin auf das angrenzende Feld geschleudert.

Als Unfallgrund nannte die Polizei die tief-stehende Sonne, von der die Audi-Fahrerin offensichtlich geblendet wurde.

Die Unfallverursacherin wurde bei der Kollision in ihrem Audi eingeklemmt und verletzt sich, ebenso wie ihr zweijähriges Kind. Im Skoda befanden sich neben der 33-Jährigen noch ihre beiden Kinder im Alter von zwei und vier Jahren.

Alle in den Unfall involvierten Personen wurde danach schwer verletzt - aber nicht lebensgefährlich - in umliegende Krankenhäuser gebracht.