Schwerer Gülle-Unfall mit mehreren Verletzten: Landstraße voll gesperrt

Walldorf - Bei einem Unfall mit einem Gülletransport im Landkreis Schmalkalden-Meiningen in Thüringen sind am Dienstag mehrere Menschen verletzt.

Die Landstraße war für mehrere Stunden voll gesperrt. © Screenshot/Facebook/Feuerwehr Meiningen

Wie die Polizei berichtet, war der Lkw am Dienstagmittag zwischen Walldorf und Meiningen in einer Kurve umgekippt. Der Lastwagen landete auf der Gegenfahrbahn und fiel gegen ein entgegenkommendes Auto, das in einen Graben geschoben wurde.

Den Angaben nach liefen rund 15.000 Liter Gülle aus - teilweise in den angrenzenden Fluss, der wenig später in die Werra mündet. Insgesamt entstand laut den Beamten ein Schaden von rund 200.000 Euro.

Der Fahrer des Gülletransporters wurde bei dem Unfall eingeklemmt. Er musste befreit werden und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Verletzt wurden auch die Autofahrerin (47) und ein Kind (7), welches sich ebenfalls im Wagen befand.

Wegen der auslaufenden Gülle war die Straße für die Reinigungs- und Bergungsarbeiten für mehrere Stunden voll gesperrt. Gegen 19.30 Uhr konnte die Strecke wieder freigegeben werden.