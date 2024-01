Schwerer Unfall: 46-Jähriger stundenlang bei minus fünf Grad unter Quad eingeklemmt

Ammern - Ein schwerer Quad-Unfall hat sich am Dienstagnachmittag in Unstruttal (Unstrut-Hainich-Kreis) ereignet.

Wie die Polizei berichtet, hatte ein 46-Jähriger sein Quad auf dem Grundstück eines Privatgeländes, direkt an der Ortsdurchfahrt, umsetzen wollen.

Nach der erfolgreichen Rettung wurde der Mann per Hubschrauber ins Göttinger Klinikum geflogen. Laut Polizei zog sich der 46-Jährige Brüche an Becken und Beinen zu. Außerdem erlitt er eine Polytrauma. In Lebensgefahr soll er aber nicht schweben, hieß es.

Wegen des aufwendigen Rettungseinsatzes musste die B247 teilweise voll gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Verkehrseinschränkungen.