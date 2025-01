Schwerer Frontalcrash: Mutter stirbt wenige Tage später im Krankenhaus

Der Dacia der 36-Jährigen wurde bei dem Unfall völlig zerstört. © Silvio Dietzel

Wie die Polizei am heutigen Freitag erklärte, starb die 36-jährige Fahrerin des Dacia am Donnerstag (2. Januar) an den Folgen ihrer schweren Verletzungen im Krankenhaus.

Ein BMW war wenige Tage vor dem Jahreswechsel aus weiterhin noch unbekannten Gründen auf der B243 zwischen Holbach und Günzerode in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten.

Dort kam es dann zum Frontal-Crash mit dem entgegenkommenden Dacia der 36-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Dacia zunächst über die Leitplanke geschleudert und landete anschließend völlig zerstört im Straßengraben.

Die inzwischen verstorbene Fahrerin wurde nach dem Unfall in ein Krankenhaus gebracht. Ein im Auto befindliches Kind (3) wurde mit leichten Verletzungen ebenfalls in eine Klinik eingeliefert. Im Dacia befanden sich außerdem zwei Hunde - einer von ihnen starb noch an der Unfallstelle. Die Insassen des BMWs wurden leicht verletzt. Auch sie kamen in ein Krankenhaus.