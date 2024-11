17.11.2024 12:48 Tod am Bahnübergang: Rentnerin von Zug erfasst

Am Freitagabend kam es am Bahnübergang in Orlamünde (Saale-Holzland-Kreis) zu einem tödlichen Unfall.

Von Christian Rüdiger

Orlamünde - Am Freitagabend kam es am Bahnübergang in Orlamünde (Saale-Holzland-Kreis) zu einem tödlichen Unfall. Die Rettungskräfte versuchten alles, doch die Verletzungen der 80-Jährigen waren zu gravierend. (Symbolfoto) © Hauke-Christian Dittrich/dpa Wie die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, soll eine 80-Jährige trotz geschlossener Schranke den Bahnübergang überquert haben. Ein aus Jena herannahender Intercity-Zug kam trotz Warnsignal und Gefahrenbremsung nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und erfasste die Seniorin. Die sofort eingeleiteten Erste-Hilfe-Maßnahmen blieben erfolglos, die Rentnerin starb noch am Unfallort an ihren schweren Verletzungen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Thüringen Unfall In Teich gestürzt: 16-Jähriger verunglückt mit Fahranfänger-Auto Wegen des tragischen Unglücks war die Bahnstrecke für mehrere Stunden gesperrt. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Unfalls dauern weiter an. Vor Ort im Einsatz waren der Rettungsdienst, die Feuerwehr, die Polizei Saale-Holzland, die Bundespolizei Erfurt und die Kripo Jena sowie die Notfallseelsorger.

