Tödlicher Unfall am Erfurter Kreuz: Biker kracht gegen Verkehrszeichen und stirbt in Klinik

Erfurt - Bei einem schweren Unfall am Erfurter Kreuz hat ein Motorradfahrer (†62) am Freitag tödliche Verletzungen erlitten. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet und sucht Zeugen.

Die Polizei nahm nach dem schweren Unfall am Erfurter Kreuz Ermittlungen zum Hergang auf. (Symbolbild) © 123rf/rissix

Wie ein Sprecher der Polizei am frühen Samstagmorgen mitteilte, war der 62-Jährige aus Rheinland-Pfalz am gestrigen Freitagmittag gegen 12.12 Uhr auf der A71 in Richtung Schweinfurt unterwegs, als er am Erfurter Kreuz auf die A4 in Richtung Frankfurt a.M. wechseln wollte.

Dabei kam der Biker jedoch nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr in der Folge ein Verkehrszeichen und stürzte. Sein Motorrad rutsche derweil über die Fahrbahn und kollidierte mit der gegenüberliegenden Leitplanke.

Der 62-Jährige wurde nach dem Crash in eine umliegende Klinik gebracht, dort erlag er jedoch noch am Abend seinen schweren Verletzungen, wie der Polizeisprecher erklärte.

Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen kam es an der Überfahrt zur A4 zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro.