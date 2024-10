Tödlicher Unfall: SUV-Fahrer kracht in parkende Autos und stirbt im Krankenhaus

Sondershausen - Schwerer Unfall im Kyffhäuserkreis: Ein Autofahrer ist am Freitagnachmittag verunglückt und dabei verletzt worden. Einen Tag später ist er seinen Verletzungen erlegen.

Polizei, Feuerwehr und THW waren am Freitagnachmittag in Sondershausen im Einsatz. © Silvio Dietzel

Polizei, Feuerwehr und Technisches Hilfswerk (THW) wurden gegen 15.47 Uhr in die Güntherstraße in Sondershausen alarmiert. Dort ist ersten Erkenntnissen zufolge ein Autofahrer in zwei parkende Fahrzeuge gekracht.

Wie das THW via Facebook mitteilte, wurde eine Person verletzt. Nach TAG24-Informationen soll es sich um einen 61-Jährigen handeln, der den Unfall möglicherweise wegen gesundheitlichen Problemen mit seinem SUV verursacht hatte.

Demnach sollen Polizisten den Mann aus seinem Wagen befreit und reanimiert haben.

Laut THW versorgte ihn die Feuerwehr schließlich weiter, bis er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde. Dort soll er am Samstag verstorben sein.