Tragischer Tod: Senior von selbst gebautem Fahrstuhl eingeklemmt

Ein tragischer Unfall in den eigenen vier Wänden hat sich am Mittwochabend in Heringen im Landkreis Nordhausen ereignet.

Von Christian Rüdiger

Heringen - Ein tragischer Unfall in den eigenen vier Wänden hat sich am Mittwochabend in Heringen im Landkreis Nordhausen ereignet. Zahlreiche Rettungskräfte waren am Unglücksort. © Silvio Dietzel Wie die Polizei inzwischen erklärte, war ein 85-Jähriger in einem Einfamilienhaus von einem selbst gebauten Fahrstuhl eingeklemmt worden. Den Angaben nach verstarb der Senior noch vor Ort an seinen Verletzungen. Aus ermittlungstaktischen und Pietätsgründen wird der Vorgang nicht genauer dargestellt, teilten die Beamten mit. Die Kriminalpolizei war vor Ort, um ein sogenanntes Todesursachenermittlungsverfahren durchzuführen. Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es nicht. Neben der Polizei waren auch die Feuerwehr, der Rettungsdienst sowie die Notfallseelsorge vor Ort.

