Tragödie knapp entgangen: Fahranfängerin macht nach Geburtstagsfeier fatalen Fehler

Suhl - In Suhl hat eine betrunkene Fahranfängerin nach einer Feier eine ziemlich schlechte Entscheidung getroffen und sich betrunken hinters Steuer gesetzt. Ihren Führerschein ist die 20-Jährige nun vorerst wieder los!

Die Polizei stellte fest, dass die Fahranfängerin (20) betrunken am Steuer gesessen hatte. (Symbolbild) © Daniel Vogl/dpa

Die junge Frau war nach Angaben der Polizei am frühen Sonntagmorgen in ihrem Skoda auf dem Heimweg von einer feuchtfröhlichen Geburtstagsparty gewesen, als sie zwischen Tiefenort und dem sogenannten "Weißen Stein" in einer Rechtskurve plötzlich die Kontrolle über ihren Wagen verlor.

Der Skoda kam daraufhin von der Straße ab, verfehlte nur knapp einen Baum und blieb schließlich kurz vor einem steilen Abhang zum Stehen.

Die betrunkene Fahrerin zog sich "wie durch ein Wunder" keinerlei Blessuren zu, wurde von den wenig später am Unfallort eingetroffenen Beamten jedoch zum Alkoholtest gebeten. Der ergab ein vorläufiges Ergebnis von 1,4 Promille - die 20-Jährige war damit erheblich fahruntüchtig!

Ihren Führerschein kassierten die Ordnungshüter noch vor Ort ein und stellten ihn sicher. Zudem nahmen die Beamten den Vorfall zum Anlass, darauf hinzuweisen, dass Alkoholeinfluss zu den häufigsten Unfallursachen zählt.