Über 50 Unfälle in einer Nacht: Wintereinbruch sorgt für Chaos in Thüringen

Am Mittwochmorgen erwischte es dann eine 21-Jährige auf der Bundesstraße 84 zwischen Marksuhl und Förtha. Die junge Mitsubishi-Fahrerin war in einer Linkskurve ins Schleudern geraten und anschließend von der Straße abgekommen. Die Verunfallte überstand den Vorfall unverletzt.

In der Nacht zu Donnerstag werden erneut Schneefälle in Thüringen erwartet - auch in tieferen Lagen. Autofahrer müssen sich also weiter örtlich auf Glätte und Schnee einstellen.