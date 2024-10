Unfall auf Feldweg: Drei Jugendliche aus Mercedes geschleudert

Fambach - Schwerer Unfall mit mehreren Verletzten am Sonntagnachmittag bei Fambach (Schmalkalden-Meiningen).

We die Polizei mitteilte, war ein 18-Jähriger mit einem nicht zugelassenen Mercedes und ohne Führerschein auf einem Feldweg bei Fambach unterwegs gewesen.

Während die Beifahrer von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden, musste der am Steuer sitzende 18-Jährige per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Am Auto entstand ein Schaden von rund 5000 Euro.