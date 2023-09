Unfall im Kletterpark: Mann stürzt 15 Meter in die Tiefe

Sonneberg - Im Landkreis Sonneberg ist am Sonntagnachmittag ein Mann in einem Kletterpark verunglückt.

Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen. (Symbolfoto) © DPA

Wie die Polizei mitteilte, war der Kletterer rund 15 Meter von der steilen Felswand im Ortsteil Blechhammer in die Tiefe gestürzt.

Zur Unfallursache liegen noch keine Informationen vor. Diese müssen nun ermittelt werden, heißt es. Ein Fremdverschulden kann laut den Beamten allerdings ausgeschlossen werden.

Der verletzte Mann wurde anschließend in einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Da es am Unfallort jedoch keine geeignete Landestelle gab, musste der Hubschrauber auf dem Sportplatz in Blechhammer landen.