Fahranfängerin kracht mitten im Wald mit Taxi zusammen: Rentner schwer verletzt

Krölpa - Schwerer Frontalcrash am Mittwochnachmittag im Saale-Orla-Kreis!

Zahlreiche Rettungskräfte waren vor Ort im Einsatz. © NEWS5 / DESK

Der Unfall hatte sich auf der Landesstraße 1107 im Krebsbachtal zwischen Friedebach im Saale-Orla-Kreis und Niederkrossen im Kreis Saalfeld-Rudolstadt ereignet. Wie die Polizei mitteilte, war in einem Kurvenbereich mitten in einem Wald eine 19-jährige Jeep-Fahrerin mit einem entgegenkommenden Taxi zusammengekracht.

Hierbei zogen sich der 70-jährige Taxi-Fahrer sowie die junge Frau leichte Verletzungen zu. Der 90-jährige Beifahrer sei den Informationen nach im Taxi eingeklemmt gewesen. Er verletzte sich schwer und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Die beiden Autofahrer wurden anschließend mit einem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der schwer verwundete Rentner wurde in einem Rettungshubschrauber in die Zentralklinik nach Bad Berka geflogen.

Beide Autos wurden bei der Kollision stark demoliert und mussten abgeschleppt werden. Der Unfallbereich war für rund vier Stunden voll gesperrt.