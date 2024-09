23.09.2024 07:21 Motorroller-Fahrer stirbt nach Unfall mit Mini

Bei einem Unfall am Sonntagnachmittag auf dem Friedberg in Suhl in ein 66-jähriger Motorroller-Fahrer ums Leben gekommen.

Von Christian Rüdiger

Suhl - Bei einem Unfall am Sonntagnachmittag auf dem Friedberg in Suhl in ein Motorroller-Fahrer gestorben. Die Rettungskräfte konnten für den Motoroller-Fahrer nichts mehr tun. Er starb am Unfallort. © NEWS5 / Steffen Ittig Laut ersten Erkenntnissen der Polizei hatte vor dem tragischen Unglück ein Autofahrer ein Abbiegeverbot ignoriert. Der 63-Jährige war mit seinem Mini gegen 15 Uhr von der Schützenstraße auf die Schleusinger Straße in Richtung Hirschbach aufgefahren. Wie die Polizei berichtet, bog der Mann dabei über die doppelte Sperrlinie ab, um weiter in Richtung Suhl fahren zu können. Hierbei übersah er allerdings den von hinten herannahenden Motorroller-Fahrer. Thüringen Unfall Fahrzeug kommt von Straße ab: 80-Jähriger schwer verletzt - Luftrettung im Einsatz "Der 66-jährige Zweiradfahrer hatte keine Chance, prallte in das Auto, wurde über die Motorhaube auf die Straße geschleudert und so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort starb", teilten die Beamten weiter mit. Die Strecke war nach dem Unfall für mehr als zwei Stunden voll gesperrt. Wegen des Unglücks in Suhl brach die Polizei eine Motorradfahrer-Kontrolle bei Oberhof ab. Ein Gutachter war ebenfalls vor Ort.

