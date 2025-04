23.04.2025 10:30 Unfall kurz vor McDonald's: BMW fährt bei Rot über Ampel

Schleusingen - In der Nähe des McDonald's in Schleusingen (Landkreis Hildburghausen) sind am Dienstagnachmittag zwei Autos zusammengestoßen. Der Unfall führte zu einer vorübergehenden Vollsperrung. © NEWS5 / Steffen Ittig Der Unfall ereignete sich an der Kreuzung Suhler Straße/Königstraße. Laut ersten Informationen der Polizei war ein BMW-Fahrer bei Rot über eine Ampel gefahren und frontal mit einem Toyota kollidiert. Wie die Beamten erklärten, soll die Ampelkreuzung zum Zeitpunkt des Unfalls ordnungsgemäß funktioniert haben. Die Kreuzung musste zeitweise voll gesperrt werden. Dies führte im Berufsverkehr zu erheblichen Behinderungen. Die Feuerwehr Schleusingen war im Einsatz, um auslaufende Betriebsmittel aufzunehmen und zu binden. Zwei Personen wurden bei dem Unfall verletzt.



Titelfoto: NEWS5 / Steffen Ittig