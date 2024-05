Unfall nahe Oberhof: Ford knallt mit Lkw zusammen, Fahrer eingeklemmt

Zella-Mehlis - Schwerer Verkehrsunfall am Freitagvormittag zwischen Oberhof und Zella-Mehlis im Landkreis Schmalkalden-Meiningen.

Der Ford wurde bei dem Unfall stark zerstört. © NEWS5 / Steffen Ittig

Wie die Polizei mitteilte, war der Fahrer eines Fords mit einem Lkw zusammengekracht. Den Angaben nach hatte der 43-Jährige nach einer Linkskurve zum Überholen angesetzt und war anschließend frontal mit einem entgegenkommenden Sattelzug kollidiert.

Der schwer verletzte Ford-Fahrer wurde in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden. Im Anschluss wurde er mit einem Hubschrauber in die Klinik nach Suhl geflogen. Der Lkw-Fahrer überstand den Unfall ohne größere Verletzungen. Er erlitt jedoch einen Schock und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Die Straße zwischen Oberhof und Zella-Mehlis war wegen der Bergungsarbeiten für mehrere Stunden voll gesperrt.