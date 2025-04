28.04.2025 11:51 Unfall-Serie in Thüringen: Sechs Schwerverletzte am Wochenende

In Thüringen gab es am Wochenende zahlreiche Unfälle. Allein am Sonntag wurden mindestens neun Menschen verletzt, sechs von ihnen schwer.

Von Christian Rüdiger

Ifta - In Thüringen gab es am Wochenende zahlreiche Unfälle. Allein am Sonntag wurden mindestens neun Menschen verletzt, sechs von ihnen schwer. Zahlreiche Unfälle ereigneten sich am Wochenende in Thüringen. (Symbolfoto) © Montage: dpa/Andreas Arnold, dpa/Boris Roessler Wie die Landeseinsatzzentrale mitteilte, wurden bei einem Frontalcrash auf der B7 bei Ifta im Wartburgkreis insgesamt fünf Personen verletzt. Auch auf der Bundesstraße 84 im Kyffhäuserkreis gab es einen Frontalzusammenstoß, dort wurden den Angaben nach zwei Menschen verletzt. Bei Neustadt am Rennsteig (Ilm-Kreis) verletzten sich zwei Motorradfahrer schwer. Sie mussten mit Helikoptern in Krankenhäuser geflogen werden. Alle betroffenen Straßen mussten zum Teil für mehrere Stunden gesperrt werden. Bereits am Samstag waren bei insgesamt drei Motorradunfällen drei Menschen schwer verletzt worden. Zum Hergang der Unfälle wird ermittelt. Die Polizei sprach von einem "deutlich erhöhten Unfallaufkommen" am vergangenen Wochenende.

Titelfoto: Montage: dpa/Andreas Arnold, dpa/Boris Roessler