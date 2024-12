Verkehrsschilder mehrfach ignoriert: Lkw fährt sich in Waldstück fest

Kaulsdorf - In Kaulsdorf im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt hatte sich am vergangenen Freitag ein Lkw festgefahren. Am Montag fand die aufwendige Bergung des Sattelzuges statt.

Der Lkw wurde zum Wochenstart geborgen. © Landespolizeiinspektion Saalfeld

Wie die Polizei am Dienstag in einer Mitteilung erklärte, hatte der 53-jährige Lkw-Fahrer mehrfach die Verkehrsschilder ignoriert und seinen Sattelzug trotz des Fahrverbots in Richtung des Saalfelder Schokoladenwerkes gesteuert.

Im weiteren Verlauf kam es, wie es kommen musste, und der 53-Jährige fuhr sich mit seinem Lkw samt Auflieger fest und verursachte hohen Sachschaden.

Den Angaben nach prallte er gegen eine Grundstücksmauer und kurz darauf gegen eine weitere Mauer. In beiden Fällen beging der Trucker Unfallflucht und fuhr weiter.

Rund 500 Meter hinter dem Ortsteil Weischwitz in Richtung Knobelsdorf ging dann nichts mehr. In einem Waldstück fuhr sich der 53-Jährige derart fest, dass er nicht mehr von der Stelle kam und mehrere Bäume sowie den Untergrund beschädigte. Laut Polizei richtete der Mann einen Schaden von mehreren Tausend Euro an.