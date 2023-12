Vollsperrung auf A4: Lkw fährt ungebremst auf Schilderwagen auf

Schmölln - Schwerer Unfall auf der A4 zwischen den Anschlussstellen Schmölln und Ronneburg in Thüringen .

Die Fahrer beider Fahrzeuge sowie zwei weitere Personen wurden verletzt. © Polizei

Wie die Polizei mitteilte, krachte am heutigen Dienstagmittag ein Lkw in einen Schilderwagen. Der 64-jährige tschechische Lastwagen-Fahrer übersah offensichtlich das Fahrzeug in einer Tagesbaustelle und fuhr ungebremst auf diesen auf.

Ersten Erkenntnissen zufolge sind vier Personen verletzt, zwei von ihnen schwer. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Auch zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz.

Der Sachschaden wird aktuell auf knapp 70.000 Euro geschätzt.