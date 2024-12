War ein Vorfahrtsfehler Schuld? Schwerer Unfall auf Bundesstraße

Gefell - Am Dienstagmorgen ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall im Saale-Orla-Kreis . Nun gibt es weitere Details.

Die Bergungsarbeiten dauerten mehrere Stunden. © NEWS5/Stephan Fricke

Wie die Polizei Saalfeld schriftlich am Freitagvormittag gegenüber TAG24 mitteilte, kam ein Lkw mit niederländischem Kennzeichen von der Autobahn und wollte nach rechts auf die Bundesstraße 90 in Richtung Frössen abbiegen.

Hierbei ignorierte der Lkw-Fahrer offenbar die Vorfahrtsregel, weshalb ein Autofahrer - der auf der B90 in Richtung Frössen fuhr - ausweichen musste. Daraufhin kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem niederländischen Sattelzug, dem Auto und einem im Gegenverkehr fahrenden Lkw aus Tschechien. Das Fahrzeug sowie der Lastwagen aus dem Gegenverkehr landeten nach der Kollision im Graben.

Während die beiden Lkw-Fahrer unverletzt blieben, musste der 49-jährige Autofahrer aus Bayern mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Laut Polizeiangaben wurde der Mann aber nicht lebensgefährlich verletzt.

Nach dem Unfall war die B90 an der Anschlussstelle Blintendorf Richtung Frössen gesperrt. Ein Auffahren auf die A9 in Richtung München war vorübergehend nicht möglich, das Abfahren von der Autobahn aber jederzeit. Die Bergungsmaßnahmen dauerten bis 17 Uhr an.