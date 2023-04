Weitere Infos zum Horror-Unfall mit sieben Toten: Todesfahrer mit "erheblicher Alkohol-Konzentration"

Der schockierende Unfall sorgte bundesweit für große Anteilnahme. © Silvio Dietzel/dpa-Zentralbild/dpa

Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Mühlhausen gegenüber dem Mitteldeutschen Rundfunk erklärte, habe sich bei der Analyse bestätigt, dass die beiden Unfallverursacher - wie bereits vermeldet - "erhebliche Alkohol-Konzentrationen im Blut hatten".

Genauere Ergebnisse würden vorerst jedoch nicht veröffentlicht. Dies geschehe erst, wenn die Ermittler Konkreteres zum Unfallhergang sagen können, teilte der Sprecher mit.

Die Polizei will bei den Ermittlungen vor allen herausfinden, wer von den beiden Männer am Steuer saß. Bereits am Dienstag war bekannt geworden, dass sich die auch gegen einen 34-Jährigen richten, der bisher als Beifahrer galt.

Ersten Angaben nach gingen die Einsatzkräfte davon aus, dass ein 45-Jähriger das Unfallfahrzeug lenkte. Die beiden Verdächtigen liegen derzeit schwer verletzt im Krankenhaus.

Währenddessen haben Freunde der Hinterbliebenen eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Damit wollen sie den Angehörigen der Toten zumindest finanziell zur Seite stehen - auch wenn das Geld niemals den Verlust der geliebten Menschen ersetzen kann, heißt es. Den Informationen nach kamen innerhalb von zwei Tagen bereits um die 12.000 Euro zusammen.